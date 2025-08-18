Экономика
Россияне назвали требуемый доход для счастья

ВЦИОМ: Доход почти в 227 тысяч рублей способен сделать россиян счастливыми
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россиянам для ощущения себя счастливыми в среднем нужен доход в размере примерно 227 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился 12 июля 2025 года. В нем приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи совершеннолетних россиян из разных регионов. Предельная погрешность результатов, уточнили в организации, с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

По итогам исследования выяснилось, что россиянам для счастья в среднем нужен ежемесячный доход в размере 226 921 рубля. Наибольшие требования в целом предъявляют жители крупнейших российских городов. Так, в Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 694 353 рубля в месяц, а в среднем в миллионниках — 175 739 рублей.

За последние восемь лет показатель увеличился более чем вдвое — со 109 472 рублей в 2017-м. Подобная динамика в целом сопоставима с динамикой инфляции, наблюдавшейся в России в этом периоде. Резкий рост требуемого для счастья дохода обусловлен в первую очередь увеличение потребительских цен в стране, резюмировал эксперт Аналитического центра ВЦИОМа Алексей Ручин.

