Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:52, 11 августа 2025Экономика

Средняя зарплата в России станет шестизначной

Экономист Балынин: Средняя зарплата в РФ превысит к концу года 105 тысяч рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Средняя зарплата станет в России шестизначной, превысив к концу года 105 тысяч рублей. Такой прогноз в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сделал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Экономист напомнил, что по итогам 2024 года среднемесячный заработок граждан достиг 89 тысяч рублей, а к началу лета превысил 99,4 тысячи. «Здесь, соответственно, у нас показатель средней зарплаты рос. Я полагаю, что он будет (расти) и дальше», — высказался он.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам первой половины года реальные располагаемые денежные доходы россиян за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, выросли на 7,8 процента.

Такая динамика фиксируется на фоне замедления темпов роста цен, которое в Центробанке пока не считают достаточно устойчивым и призывают не называть дефляцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Раскрыты перспективы дела накачавших магнезией младенца в российском роддоме

    Степаненко вернулась в Россию

    В Москве камеры сняли целующего в губы четырехлетнего мальчика мигранта

    Средняя зарплата в России станет шестизначной

    У уехавшего из России актера арестовали машину за долги

    Возмущенный бездушием к обманутой матери бойца СВО генпрокурор попал на видео

    Продажи подержанных грузовиков в России упали

    Эксперт по недвижимости назвал способ решить проблему с жильем в России

    В Раде назвали самый страшный кошмар Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости