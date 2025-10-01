Агентство по международному развитию США (USAID), прекратившее работу в июле, с начала спецоперации на Украине ежемесячно переводило Киеву более миллиарда долларов. Об этом заявила бывший руководитель USAID Саманта Пауэр в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), притворившимися бывшим президентом Украины Петром Порошенко, запись их беседы доступна в Telegram.
«Во время конфликта мы ежемесячно перечисляли 1,5 миллиарда долларов прямо в казну Украины просто наличными средствами», — призналась Пауэр.
Экс-глава USAID добавила, что теперь Киев получает деньги только после того, как в Конгресс США предоставляют отчет.
1 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил о прекращении работы USAID. Он заявил, что агентство улучшало жизнь только руководителей бесчисленных неправительственных организаций, «которые часто наслаждались пятизвездочным образом жизни, финансируемым американскими налогоплательщиками».