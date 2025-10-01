Юрист перечислила позволяющие банку обнулить проценты по вкладу случаи

Юрист Яковлева: Банк обнулит проценты по вкладу при списании денег приставами

Финансово-кредитной организации позволяется обнулить проценты по вкладу в ряде случаев. Одним из таких будет ситуация, когда деньги с депозита списывают судебные приставы, рассказала в беседе с агентством «Прайм» директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

По словам юриста, само списание не приводит к пересмотру процентов по вкладу, это возможно только если вкладчик нарушает условия договора. При всех прочих сценариях проценты должны начислиться до момента истечения срока действия договора.