03:48, 1 октября 2025Экономика

Юрист перечислила позволяющие банку обнулить проценты по вкладу случаи

Юрист Яковлева: Банк обнулит проценты по вкладу при списании денег приставами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Финансово-кредитной организации позволяется обнулить проценты по вкладу в ряде случаев. Одним из таких будет ситуация, когда деньги с депозита списывают судебные приставы, рассказала в беседе с агентством «Прайм» директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

По словам юриста, само списание не приводит к пересмотру процентов по вкладу, это возможно только если вкладчик нарушает условия договора. При всех прочих сценариях проценты должны начислиться до момента истечения срока действия договора.

