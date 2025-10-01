Силовые структуры
ФСБ задержала пятерых готовивших массовые расправы в России человек

ФСБ поймала готовящих массовые убийства в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ России совместно с правоохранительными органами задержала пятерых человек, готовивших массовые расправы в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, злоумышленников удалось в результате проведенных в 75 регионах России предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения идеологии насилия и массовых расправ в молодежной среде. По адресам их проживая правоохранители провели обыск. По итогу были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, нацистская символика, планы подготовки вооруженных нападений и пропагандистские материалы украинских террористических структур.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета (СК) России и ФСБ РФ задержали четырех планировавших теракт подростков в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и республике Башкортостан.

