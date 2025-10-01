Захарова посоветовала Навроцкому сходить в церковь после его общения с призраком-русофобом

Захарова: Навроцкому после общения с призраками надо бежать в церковь

Президенту Польши Каролю Навроцкому, заявившему об общении с призраком первого маршала Польши Юзефа Пилсудского, необходимо срочно обратиться в церковь. Об этом заявила официальный представить МИД Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Извините, пожалуйста, в церковь ему (Навроцкому — прим. «Ленты.ру») надо бежать и говорить, что к нему бесы приходят», — сказала дипломат.

При этом Захарова заметила, что о разговорах с призраками польский лидер должен был сообщить раньше, чтобы общественность была в курсе. «Всем нужно было рассказать "до", чтобы люди могли задать вопросы: как часто, какие решения принимал Навроцкий после консультаций с умершим Пилсудским, сколько планируется контактов в неделю, как попасть на прием к другим умершим», — добавила она.

Ранее Навроцкий признался, что регулярно беседует с призраком Юзефа Пилсудского. Маршал, возглавлявший Польшу после обретения ею независимости в 1918 году, придерживался антироссийских и антисоветских взглядов.