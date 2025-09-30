Употребивший снюс на камеру президент Польши рассказал о беседах с призраком-русофобом

Президент Польши Навроцкий рассказал о беседах с призраком Юзефа Пилсудского

Президент Польши Кароль Навроцкий признался, что он регулярно беседует с призраком первого маршала Польши Юзефа Пилсудского. Об этом он рассказал в эфире Radio Zet.

Ведущий спросил Навроцкого о жизни в Бельведерском дворце в Варшаве, являвшемся ранее резиденцией Пилсудского, а также поинтересовался о присутствии в нем призрака покойного маршала.

«Мы разговариваем друг с другом практически каждый день. Говорили много раз, обсуждали польско-советскую войну 1920 года и текущую международную обстановку после начала войны на Украине. Часто говорим о парламенте», — заявил Навроцкий.

Маршал Пилсудский, возглавлявший Польшу после обретения ею независимости в 1918 году, придерживался антироссийских и антисоветских взглядов. В частности, он стал автором политической концепции прометеизма, идеей которой было ослабление Российской империи и впоследствии СССР путем поддержки внутренних националистических движений.

Ранее Навроцкий заявил, что не видит повода для скандала в своей привычке употреблять снюс, однако намерен когда-нибудь от нее отказаться. Незадолго до этого президента Польши уличили в употреблении снюса во время сессии Генассамблеи ООН.