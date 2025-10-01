Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:03, 1 октября 2025Бывший СССР

Зеленский присвоил звание Героя Украины убитому депутату

Зеленский присвоил звание Героя Украины убитому депутату Парубию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины убитому депутату Верховной Рады Андрею Парубию. Об этом передает издание «Страна.ua».

«За выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности, многолетнюю политическую и общественную деятельность постановляю: присвоить звание Герой Украины (...) Парубию Андрею», — указано в указе украинского президента.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила, что засекретила дело об убийстве Парубия.

30 августа Парубий получил летальное ранение из огнестрельного оружия во Львове. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в расправе. Им оказался местный житель Михаил Сцельников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия атаковала «Искандером» грузовики ВСУ с беспилотниками. Десятки дронов-камикадзе загорелись и попали на видео

    Крупный чайный бренд отреагировал на информацию о химикатах в его продукции

    Маск захотел отменить Netflix

    В списке подходящих для такси моделей не увидели машин для одного тарифа

    Российский командир отказался в 1992 году давать присягу ВСУ и раскрыл причину

    На Украине назвали число ежемесячно мобилизуемых граждан

    На Украине потеряли полмиллиона единиц огнестрельного оружия

    63-летняя певица Алена Свиридова раскрыла секреты молодости

    Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов

    Россиянин вышел в женской одежде к магазину и был наказан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости