Зеленский присвоил звание Героя Украины убитому депутату Парубию

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины убитому депутату Верховной Рады Андрею Парубию. Об этом передает издание «Страна.ua».

«За выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности, многолетнюю политическую и общественную деятельность постановляю: присвоить звание Герой Украины (...) Парубию Андрею», — указано в указе украинского президента.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила, что засекретила дело об убийстве Парубия.

30 августа Парубий получил летальное ранение из огнестрельного оружия во Львове. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в расправе. Им оказался местный житель Михаил Сцельников.