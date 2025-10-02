Ценности
Актрису заметили на премьере фильма в частях компьютера вместо платья

Актрису Джоди Тернер-Смит заметили в платье из частей компьютера на премьере
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Британская актриса Джоди Тернер-Смит появилась на премьере фильма «Трон: Арес» в необычном наряде. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость заметили на ковровой дорожке в платье, в создании которого вместо ткани использовали комплектующие компьютера, электронные чипы и дискеты, а также части клавиатуры, телефоны и калькуляторы. Известно, что наряд входит в прошлогоднюю коллекцию бренда Schiaparelli.

В сентябре на показе Moschino модели прошлись по подиуму с кастрюлями вместо сумок. Креативный директор Moschino Адриан Аппиолаза представил новую коллекцию под названием Niente, в которой были задействованы бывшие в использовании вещи.

