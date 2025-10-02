«Барселона» проиграла ПСЖ в матче Лиги чемпионов

Испанская «Барселона» дома проиграла французскому ПСЖ в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг 2 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей гол на 38-й минуте забил Сенни Маюлу. На 90-й минуте отличился Гонсалу Рамуш. У хозяев результативным оказался Ферран Торрес, который отправил мяч в ворота соперников на 19-й минуте.

Весь матч в составе ПСЖ на скамейке запасных провел российский голкипер Матвей Сафонов. Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия не попал в заявку на игру.

Поражение стало для «Барселоны» первым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. ПСЖ одержал вторую победу подряд и с шестью очками занимает третье место в группе, а «Барселона» с тремя очками находится на 17-й позиции.

В следующем туре 21 октября «Барселона» сыграет дома с греческим «Олимпиакосом». В тот же день «ПСЖ» в гостях встретится с немецким «Байером».