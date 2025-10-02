Россия
18:20, 2 октября 2025Россия

Путин начал выступление на пленарной сессии клуба «Валдай»

Путин начал выступление на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Обращения Путина к участникам клуба, как ранее отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ждут во всем мире. По его словам, каждый год на «Валдае» глава государства выступает с концептуальными речами, которые долго обсуждают и анализируют.

Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Полицентричный мир: инструкция по применению» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В нем принимают участие 140 представителей из 42 стран, в том числе из Германии, Египта, Индии, Ирана и Китая.

В 2024 году президент выступил с речью и принял участие в пленарной сессии международного клуба 7 ноября. Его речь продолжалась около часа, после чего участники клуба задали Путину свои вопросы.

