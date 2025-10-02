Путин начал выступление на пленарной сессии клуба «Валдай»

Путин начал выступление на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Обращения Путина к участникам клуба, как ранее отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ждут во всем мире. По его словам, каждый год на «Валдае» глава государства выступает с концептуальными речами, которые долго обсуждают и анализируют.

Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Полицентричный мир: инструкция по применению» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В нем принимают участие 140 представителей из 42 стран, в том числе из Германии, Египта, Индии, Ирана и Китая.

В 2024 году президент выступил с речью и принял участие в пленарной сессии международного клуба 7 ноября. Его речь продолжалась около часа, после чего участники клуба задали Путину свои вопросы.