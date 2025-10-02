Путешествия
03:30, 2 октября 2025Путешествия

Блогерша описала отношение к россиянам в Коста-Рике словами «не ощущаем себя экзотикой»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: SL-Photography / Shutterstock / Fotodom

Путешественница Марина Ершова побывала в Коста-Рике и узнала, как местные жители относятся к россиянам. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что латиноамериканская страна не избалована присутствием российских туристов, однако они приезжают на отдых. «Русских здесь встречается немного, но мы уже не ощущаем себя экзотикой», — отметила тревел-блогерша.

Россиянка добавила, что в государстве можно путешествовать без оглядки на стереотипы. «После дорог с пылью и мусором Коста-Рика выглядит почти европейской. Здесь хочется дышать полной грудью», — поделилась впечатлениями туристка.

Ранее Ершова описала жизнь пенсионеров в Латинской Америке фразой «нам повезло больше». Автор публикации рассказала, что в Никарагуа есть система социального обеспечения, которая предоставляет пенсии, но в ней есть свои нюансы.

    Все новости