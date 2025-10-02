Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:38, 2 октября 2025Бывший СССР

Бойцы ВСУ передали ВС России координаты украинского заградотряда

ТАСС: Бойцы ТрО ВСУ передали ВС России координаты украинского заградотряда
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы 114-й бригады территориальной обороны (ТрО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) передали российским войскам координаты военнослужащих 15-й бригады украинской армии, выполнявшей функции заградотряда. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

«В Купянске солдаты 114-й бригады ВСУ при помощи дрона передали нашим военнослужащим координаты точек, где расположен личный состав 15-й бригады оперативного назначения ВСУ», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что после проверки информации российские военные сбросили на место дислокации заградотряда несколько фугасных авиабомб.

Ранее стало известно, что 57-я мотопехотная бригада ВСУ на харьковском направлении осталась без командования и из-за этого понесла огромные потери. Отмечается, что подразделение было дислоцировано в районе Волчанска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз призывает отгородиться от России «стеной дронов». Почему эта идея вызывает недоверие у европейских лидеров?

    Российские супруги с пятилетним ребенком отправились в горы и исчезли

    В России нашли замену ипотеке

    Мерц обрушился с критикой на Орбана из-за Украины

    Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в женском туалете отеля

    Ольга Бузова снялась в оголяющем грудь платье

    Озвучены сроки начала работ по российским «Венере-Д» и «Луне-28»

    Жилые дома попали под удар ВСУ в российском регионе

    Пленный солдат ВСУ рассказал о планах сдачи Красноармейска

    Показаны оставшиеся от уничтоженного в российском приграничье бойца ВСУ документы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости