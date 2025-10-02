ТАСС: Бойцы ТрО ВСУ передали ВС России координаты украинского заградотряда

Бойцы 114-й бригады территориальной обороны (ТрО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) передали российским войскам координаты военнослужащих 15-й бригады украинской армии, выполнявшей функции заградотряда. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

«В Купянске солдаты 114-й бригады ВСУ при помощи дрона передали нашим военнослужащим координаты точек, где расположен личный состав 15-й бригады оперативного назначения ВСУ», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что после проверки информации российские военные сбросили на место дислокации заградотряда несколько фугасных авиабомб.

Ранее стало известно, что 57-я мотопехотная бригада ВСУ на харьковском направлении осталась без командования и из-за этого понесла огромные потери. Отмечается, что подразделение было дислоцировано в районе Волчанска.