06:54, 2 октября 2025Бывший СССР

Стало известно об огромных потерях ВСУ на харьковском направлении

ВСУ понесли огромные потери на харьковском направлении из-за отъезда офицеров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На харьковском направлении 57-я мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась без командования и из-за этого понесла огромные потери. Как сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур, вероятно, офицеры уехали праздновать день защитника Украины.

«Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более 30 человек) из-за отсутствия управления», — сообщил источник. Уточняется, что 57-я бригада располагалась в районе Волчанска.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского уличили в том, что он врет своим спонсорам о потерях в рядах ВСУ, чтобы сохранить финансирование.

