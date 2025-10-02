Экономика
15:13, 2 октября 2025Экономика

Бюджет покупки жилья в Москве взлетел

BnMAP.pro: За год бюджет покупки новостроек в Москве вырос на 23,7 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По итогам сентября 2025 года средняя стоимость квартир и апартаментов в новостройках Старой Москвы составила 33,1 миллиона рублей. За год бюджет покупки взлетел на 23,7 процента, сообщает РБК со ссылкой на данные bnMAP.pro.

«Столь значительный рост средних индикативных показателей связан в первую очередь с изменением структуры предложения: вымыванием более дешевых лотов и сокращением доли комфорт-класса», — пояснили аналитики. Отмечается, что показатель также вырос в месячном выражении — на 3,3 процента.

При этом годовая динамика в разных классах значительно отличается. В премиум-классе бюджет вырос на 43,4 процента за год, до 131,1 миллиона рублей, в массовом сегменте — на 8,6 процента, до 17,9 миллиона рублей, в бизнес-классе — на 6,7 процента, до 33,46 миллиона рублей. Большой перевес в динамике проектов премиум-класса связан со значительным приростом предложения и увеличением цен на премиальные новостройки, вышедшие на рынок ранее, вместе с ростом строительной готовности.

Ранее сообщалось, что аренда жилья в Москве подорожала на 11 процентов за последние три месяца. Размер средней арендной ставки достиг 38 тысяч рублей в месяц.

