13:07, 2 октября 2025Экономика

В России подорожала аренда жилья

«Яндекс Аренда»: Аренда жилья в мегаполисах России подорожала на 11 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

За последние три месяца долгосрочная аренда жилья в мегаполисах России подорожала на 11 процентов и в среднем составила 38 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс Аренда», результаты которого приводит «РБК».

Рост стоимости аренды произошел во всех 16 российских миллионниках. Сильнее всего съемное жилье подорожало в Перми (плюс 22,3 процента, до 37 тысяч рублей в месяц), Нижнем Новгороде (плюс 17,4 процента, до 40 тысяч рублей) и Ростове-на-Дону (плюс 16,7 процента, до 35 тысяч рублей). Наименьший прирост, в свою очередь, зафиксировали в Краснодаре (плюс 1,1 процента, до 27 тысяч рублей), Новосибирске (плюс 4,6 процента, до 37 тысяч рублей) и Омске (плюс 5 процентов, до 25 тысяч рублей).

В Санкт-Петербурге рост составил 14,8 процента, до 54 тысяч рублей в месяц, а в Москве — 8,2 процента, до 92 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Москва занимает 46 место по стоимости аренды однушки среди мировых столиц. В тройку лидеров вошли Лондон, Сингапур и Вашингтон.

