16:17, 27 сентября 2025Экономика

Стало известно место Москвы в рейтинге мировых столиц по стоимости аренды однушки

Москва заняла 46 место по стоимости аренды однушки среди мировых столиц
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Стало известно место Москвы в рейтинге крупнейших мировых столиц по стоимости аренды однокомнатной квартиры. Соответствующие расчеты сделало РИА Новости.

Москва заняла 46-е место в рейтинге с показателем 687 долларов. В тройку лидеров вошли Лондон, Сингапур и Вашингтон. Так, в столице Великобритании стоимость аренды однушки составляет 2,7 тысячи долларов.

На четвертом месте с результатом 2,25 тысячи долларов расположился Амстердам. Пятерку лидеров замкнул Дублин с показателем 2,2 тысячи долларов. Далее идут Рейкьявик, Люксембург, Гонконг, Берн и Копенгаген. Самые дешевые квартиры оказались в Дакке — 93 доллара.

Ранее предложение квартир для долгосрочной аренды на всей территории России увеличилось вдвое. Одной из причин такой тенденции является ввод в эксплуатацию большого количества недвижимости.

