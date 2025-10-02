Россия
22:50, 2 октября 2025Россия

Путин оговорился и назвал себя директором ЦРУ

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» оговорился, по ошибке назвав себя экс-главой ЦРУ. Трансляция доступна на RUTUBE.

Он рассказал, что директор ЦРУ при администрации президента СЩА Джорджа Буша ознакомил его с секретными документами управления и попросил расписаться. «Я что увидел как директор ЦРУ?» — отметил глава государства. Оговорка вызывала смех в зале. « Будущий», — пошутил Путин.

Ранее Путин в шутку https://lenta.ru/news/2025/10/02/putin-poshutil-o-dronah-v-danii/ больше не отправлять дроны на территорию Дании. Модератор клуба «Валдай» спросил, зачем глава РФ отправил в Данию столько дронов. «Больше не буду. Ни во Францию, ни в Данию. Куда они еще долетают?» — сыронизировал в ответ глава государства.

