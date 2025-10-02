Латвия признала российского актера нежелательным лицом

Глава МИД Латвии заявила о включении Садальского в список нежелательных лиц

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о внесении российского актера и шоумена Станислава Садальского в список нежелательных лиц. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я приняла решение включить гражданина России Станислава Садальского в список нежелательных для Латвии лиц и установить ему запрет на въезд на неопределенный срок», — заявила Браже.

Также глава МИД уточнила, что такое решение было принято в соответствии с Законом об иммиграции Латвии.

Ранее стало известно, что Латвия запретила въезд другому популярному российскому актеру Павлу Прилучному.