Латвия признала российского актера нежелательным лицом

Глава МИД Латвии заявила о включении Садальского в список нежелательных лиц
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о внесении российского актера и шоумена Станислава Садальского в список нежелательных лиц. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я приняла решение включить гражданина России Станислава Садальского в список нежелательных для Латвии лиц и установить ему запрет на въезд на неопределенный срок», — заявила Браже.

Также глава МИД уточнила, что такое решение было принято в соответствии с Законом об иммиграции Латвии.

Ранее стало известно, что Латвия запретила въезд другому популярному российскому актеру Павлу Прилучному.

