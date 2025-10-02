Лазарева отказалась отвечать на вопрос украинской журналистки о россиянах

Лазарева отказалась отвечать на вопрос журналистки Бацман о коллегах из России

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) отказалась отвечать на вопрос украинской журналистки Алеси Бацман о коллегах из России. Их разговор доступен на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) .

Бацман спросила у Лазаревой, кто из ее российских коллег поддержал начало спецоперации на Украине, а кто выступил против. «Не надо мне такие [вопросы] задавать. Потому что, когда вы говорите о моих коллегах, я напомню, что я с 2012 года, очень давно, не работаю на телевидении. Никаких коллег у меня с этого времени нет и не было», — заявила ведущая.

Также Лазарева отказалась обсуждать политическую позицию ее друзей из числа российских звезд. Она добавила, что давно не следит за тем, каких взглядов они придерживаются.

Ранее Лазарева оценила перспективу возвращения в Россию. Она заявила, что не вернется в страну из-за уголовного преследования.