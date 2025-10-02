Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:31, 2 октября 2025Интернет и СМИ

Лазарева отказалась отвечать на вопрос украинской журналистки о россиянах

Лазарева отказалась отвечать на вопрос журналистки Бацман о коллегах из России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) отказалась отвечать на вопрос украинской журналистки Алеси Бацман о коллегах из России. Их разговор доступен на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) .

Бацман спросила у Лазаревой, кто из ее российских коллег поддержал начало спецоперации на Украине, а кто выступил против. «Не надо мне такие [вопросы] задавать. Потому что, когда вы говорите о моих коллегах, я напомню, что я с 2012 года, очень давно, не работаю на телевидении. Никаких коллег у меня с этого времени нет и не было», — заявила ведущая.

Также Лазарева отказалась обсуждать политическую позицию ее друзей из числа российских звезд. Она добавила, что давно не следит за тем, каких взглядов они придерживаются.

Ранее Лазарева оценила перспективу возвращения в Россию. Она заявила, что не вернется в страну из-за уголовного преследования.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине возникли проблемы с перехватом российских ракет. Как ВС РФ обходят комплексы Patriot?

    В Госдепе ответили на вопрос о войне НАТО с Россией

    Машина скорой помощи столкнулась с электробусом в Москве

    Песков рассказал об участии Путина в саммите G20

    В Кремле описали ЕС словами «кто-то стоит на шухере, кто-то грабит»

    Песков выразил сожаление из-за позиции Санду по Приднестровью

    В российском регионе в четыре раза увеличили выплаты новобранцам СВО

    Лепс сделал заявление о завершении карьеры

    Российский школьник упал в котлован и просидел там всю ночь

    Возможное вступление Украины в ЕС назвали катастрофой для Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости