Лазарева порассуждала о «ностальгии по Россиюшке» и оценила перспективу возвращения

Телеведущая Лазарева, живущая в Испании, заявила, что у нее нет родины

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), живущая в Испании, порассуждала о ностальгии по России и оценила перспективу возвращения. В видео, доступном на YouTube, она заявила, что у нее нет родины.

Один из зрителей ее прямого эфира спросил, знакомо ли Лазаревой чувство ностальгии. «"Ностальгия по Россиюшке" — ну нет, ну не конкретно по Россиюшке, которая меня изгнала. А ностальгия по каким-то местам, по каким-то людям, по той мне. По детству чаще всего», — заявила Лазарева.

Также у ведущей спросили, есть ли у нее родина. Лазарева призналась, что могла бы назвать ей Россию, так как она родилась там. При этом она добавила, что не испытывает особых чувств к стране. «Как-то не особо у меня прямо есть родина (...) Вот такой я безродный космополит», — сказала она.

Также Лазарева призналась, что не вернется в Россию, так как в стране на нее заведено уголовное дело. Она добавила, что ее устраивает жизнь в Испании.

Ранее телеведущая рассказала, что между ней и россиянами образовалась расширяющаяся пропасть. По ее мнению, эмигранты больше знают о свободе, чем жители России.