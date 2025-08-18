Лазарева рассказала о расширяющейся пропасти между ней и россиянами

Ведущая Лазарева заявила, что пропасть между ней и россиянами расширяется

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом России в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшая из России, рассказала, что испытывает страх перед будущим. В этом она призналась в видео, доступном на ее YouTube-канале.

Лазарева пожелала тем, кто живет в России, чтобы у них была «возможность быть свободными». По ее мнению, она и другие эмигранты имеют более широкие представления о свободе, чем россияне. «Меня пугает эта расширяющаяся пропасть [между теми, кто уехал, и кто остался]. Ну ничего. Шагнем», — заявила ведущая.

Ранее Лазарева пожаловалась на постоянное чувство вины. По словам ведущей, в детстве ее часто наставляли и пугали, из-за чего она стала неуверенным в себе человеком.

До этого Лазарева сообщила о личной боли. Она рассказала, что много платит за обучение дочери в Лондоне.