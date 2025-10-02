Летевший из Европы в США самолет прервал полет из-за проблем с туалетами

BI: Самолет United Airlines прервал полет в США из-за неработающих туалетов

Летевший из Европы в США самолет авиакомпании United Airlines прервал полет из-за проблем с туалетами. Об этом сообщает портал Business Insider (BI).

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 28 сентября, на рейсе из Парижа в Вашингтон. Из-за отсутствия достаточного количества работающих уборных во время трансатлантического перелета экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Boeing 767 развернулся в небе, пролетая над морем между Шотландией и Ирландией, и приземлился в столице Франции через два с половиной часа после взлета.

По данным источника, пассажирам забронировали новые билеты на следующий рейс до Вашингтона. Тот же лайнер снова вылетел из Парижа 25 часов спустя и приземлился в международном аэропорту Вашингтона имени Даллеса в понедельник, 29 сентября.

Ранее пассажиров авиакомпании Virgin Australia вынудили мочиться в бутылки из-за поломки всех туалетов во время полета. Инцидент произошел на шестичасовом рейсе с индонезийского острова Бали в австралийский Брисбен.

