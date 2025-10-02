Культура
13:04, 2 октября 2025Культура

Лоза высказался о желании Лазаревой вернуться в Россию

Певец Юрий Лоза предположил, что Лазарева хочет вернуться в Россию от безденежья
Ольга Коровина

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал заявление российской телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) о том, что она хотела бы вернуться в Россию. Музыканта цитирует aif.ru.

Лоза подчеркнул, что в случае возвращения в Россию Лазаревой предстоит убедить соотечественников в том, что она приняла такое решение не из-за отсутствия денег. В ином случае это станет «лицемерием чистой воды», считает артист. Певец напомнил, что телеведущая оскорбляла россиян и называла РФ «кошмарной страной».

«Как она будет убеждать, что хочет вернуться не из-за того, что у нее просто, скажем, закончились деньги? Как она будет убеждать, что не продолжает ненавидеть нас?» — высказался Лоза.

Ранее Лазарева, живущая в Испании, порассуждала о ностальгии по России и оценила перспективу возвращения. Она призналась, что могла бы назвать Россию своей Родиной, так как родилась там. При этом она добавила, что не испытывает особых чувств к стране.

