Мачеху обвинили в издевательствах над дочерью без вести пропавшего на СВО россиянина

В Петербурге мачеху обвинили в побоях дочери без вести пропавшего на СВО бойца

В Санкт-Петербурге мачеху обвинили в побоях и издевательствах над девятилетней дочерью без вести пропавшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО) бойца. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным канала, мать девочки лишили родительских прав, когда ребенку было три года. Следующие пять лет дочь жила с отцом, пока тот не решил заключить контракт с Минобороны и уйти на СВО.

За несколько месяцев до принятия этого решения россиянин познакомился с девушкой на сайте знакомств и женился на ней. Перед отбытием на фронт опека над ребенком была оформлена на новую жену военнослужащего. Через два месяца нахождения на фронте боец пропал без вести. Приехав на каникулы к родственникам, девочка пожаловалась, что мачеха якобы бьет ее.

«Бьет учебником по голове, бьет тапочком, вешалкой. Было такое, что головой об батарею она ее била. Потом она ее унижала морально, то есть она ей говорила: "Ты попадешь в детдом, зачем ты вообще родилась?" Мы были в шоке», — поделилась тетя девочки Алена Назарова.

На данный момент родственники добиваются опеки над ребенком. Из-за того, что девочка отказалась возвращаться к мачехе, ее временно поместили в социальный центр.

Мачеха не признала вину в издевательствах над ребенком. С ее слов, синяки появились из-за драк в школе, а родственники якобы настроили девочку против нее ради получения выплат. Она выразила намерение удочерить девочку. Тем временем, судебное заседание о признании статуса не вернувшегося с СВО бойца перенесли на ноябрь.

