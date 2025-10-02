Медведь залез в окно и напал на мужчину

В японском городе Мияко, префектура Иватэ, медведь напал на 78-летнего фермера. Об этом сообщает сайт The Japan News.
Взрослый зверь ростом 120 сантиметров залез в сарай через окно, когда мужчина молол рис. Медведь поцарапал ему верхнюю часть левой руки, после чего убежал в горы.
Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Полиция призвала жителей города сохранять бдительность.
Материалы по теме:
Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?
9 октября 2024
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Японию охватило нашествие медведей. Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?
25 сентября 2025
Ранее стала известна судьба 26-летнего туриста из Токио, исчезнувшего после столкновения с медведем. Его останки обнаружили на склоне горы примерно в 200 метрах от туристической тропы. На деревьях и земле, где хищник волок человека, остались кровавые следы.