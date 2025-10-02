Медведь залез в окно и напал на мужчину

В Японии медведь напал на 78-летнего мужчину и убежал в горы

В японском городе Мияко, префектура Иватэ, медведь напал на 78-летнего фермера. Об этом сообщает сайт The Japan News.

Взрослый зверь ростом 120 сантиметров залез в сарай через окно, когда мужчина молол рис. Медведь поцарапал ему верхнюю часть левой руки, после чего убежал в горы.

Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Полиция призвала жителей города сохранять бдительность.

Ранее стала известна судьба 26-летнего туриста из Токио, исчезнувшего после столкновения с медведем. Его останки обнаружили на склоне горы примерно в 200 метрах от туристической тропы. На деревьях и земле, где хищник волок человека, остались кровавые следы.