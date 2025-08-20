Из жизни
05:01, 20 августа 2025

Стала известна судьба исчезнувшего после столкновения с медведем человека

Стала известна судьба туриста, которого на глазах друга утащил медведь
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

Стала известна судьба 26-летнего туриста из Токио, исчезнувшего после столкновения с медведем. Об этом сообщает издание Japan Today.

Инцидент произошел, когда двое мужчин совершали восхождение на вулкан Раусу — пик высотой 1661 метр на японском полуострове Сиретоко. Медведь схватил одного из них и на глазах другого утащил в лес.

Поиски продолжались около суток. В конце концов его останки обнаружили на склоне горы примерно в 200 метрах от туристической тропы. На деревьях и земле, где хищник волок человека, остались кровавые следы. В кустах неподалеку нашли бумажник и окровавленную рубашку.

Медведицу и двух медвежат, которые были возле останков, застрелили. Чтобы подтвердить их причастность к нападению, проведут анализ ДНК.

Раусу входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и известна как место обитания бурых медведей. Она пользуется большой популярностью у туристов в летний сезон. По данным полиции, в тот день на маршрут собирались выйти не менее 40 человек.

Ранее сообщалось, что в Японии разыскивают охотника, который пропал на острове Хоккайдо вскоре после сообщений о появлении там медведя. В ходе поисковой операции с участием полиции и пожарной службы была обнаружена винтовка пропавшего. Вскоре неподалеку нашли следы крови.

    Все новости