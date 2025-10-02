Минпросвещения допустило пересмотр предельной цены подарков для учителей

Минпросвещения России может в будущем пересмотреть предельную цену подарков для учителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ответ ведомства. Сейчас педагогам разрешено принимать подарки от учеников и их родственников стоимостью не более 3 000 рублей.

«Минпросвещения России считает возможным пересмотр предела допустимой стоимости подарка или цветов <…> для сотрудников образовательных организаций», — говорится в ответе. Уточняется, что, принимая это решение, министерство будет учитывать экономическую ситуацию в стране. Кроме того, для этого требуется положительное заключение антикоррупционной экспертизы.

В ведомстве также подчеркнули, что подарок или цветы для учителя — это уже традиция, которая является выражением благодарности.

Ранее Минпросвещения ограничило продолжительность школьного дня до 19:00. Для учеников пятых и девятых классов, а также учащихся с ограниченными возможностями занятия должны проводиться в первую смену.