В Госдуме предложили перенести начало уроков в школах

Депутаты ЛДПР предложили перенести начало уроков в школах на 9:00

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение ГД новый законопроект. Им предлагается перенести начало уроков в школах на 9.00 и закрепить пятидневную учебную неделю, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Как уточняется, изменения предлагают внести в статью 13 закона «Об образовании в Российской Федерации».

«В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную (рабочую) неделю и установить время начала учебных занятий не ранее 9 часов утра», — говорится в документе.

Также предлагается проведение в выходные и праздничные дни внеучебных мероприятий: культурных, спортивных и воспитательных. В данном случае речь идет о событиях, не входящих в учебный план.

Как рассказал агентству соавтор инициативы, глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов, нагрузка на школьников действительно высокая. Перенос начала уроков на 9.00 даст детям возможность высыпаться, а родителям — спокойно отвезти их в школу перед рабочей сменой, добавил он.

Ранее в Госдуме предложили ввести в российских школах обязательную 15-минутную зарядку перед первым уроком. Как уточнили в ГД, необходимость введения зарядки обусловлена тем, что за последние 20 лет в РФ серьезно ухудшилось здоровье детей из-за снижения физической активности.

До этого сообщалось, что Минпросвещения РФ ограничило продолжительность школьного дня до 19:00. Для учеников пятых и девятых классов, а также учащихся с ограниченными возможностями занятия должны проводиться в первую смену.