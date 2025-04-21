Депутат предложил ввести в школах обязательную зарядку

Депутат Госдумы Арапов предложил ввести в школах обязательные зарядки

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов предложил ввести в российских школах обязательную 15-минутную зарядку перед первым уроком. Об этом он заявил в своем обращении в Роспотребнадзор, передает РИА Новости.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения ежедневной утренней физической зарядки в школах продолжительностью не более 10–15 минут перед началом первого урока, с выполнением базовых упражнений для разминки», — сказал он.

По его словам, необходимость введения зарядки обусловлена тем, что за последние 20 лет в России серьезно ухудшилось здоровье детей из-за снижения физической активности, а каждый пятый российский подросток страдает ожирением.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев объяснил важность двоек за поведение. По его словам, это нужно для профилактики деструктивного поведения, в частности, для борьбы с травлей.