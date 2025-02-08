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18:14, 8 февраля 2025Россия

В Госдуме объяснили важность двоек за поведение борьбой с травлей

Депутат ГД Метелев поддержал возврат двоек за поведение для борьбы с травлей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил в комментарии ТАСС, что двойки в дневники за поведение в школах надо вернуть в рамках полноценной системы профилактики деструктива, в частности, для борьбы с травлей.

Таким образом депутат отреагировал на инициативу президента страны Владимира Путина, который поручил организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществом о целесообразности восстановления советской практики в школьном образовании. Два месяца назад глава государства удивился, что сейчас такие оценки отсутствуют.

Нижняя палата парламента в настоящее время работает над законопроектом о борьбе с травлей в школах, его принятие планируется до конца года. По словам Метелева, документ даст законодательное определение буллингу. Под ним будет подразумеваться более чем двукратное причинение физического или психического страдания.

Также депутаты хотят внедрить механизмы противодействия и профилактики травли, чтобы передавать такие случаи в комиссию по делам несовершеннолетних, а самой жертве оказывать помощь. «Вовлечь службы примирения и медиации, которые мы также предлагаем создать в каждой школе», — заключил депутат.

В конце прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что в вопрос снижения нагрузки на школьников станет одним из приоритетных для нижней палаты парламента в 2025 году. По его мнению, сейчас детям дают слишком много знаний.

Ранее на этой неделе Путин потребовал исключить чрезмерный набор учащихся на платные отделения в вузы по ненужным специальностям, чтобы уже в 2026 году такой возможности у абитуриентов не было.

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