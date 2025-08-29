Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:15, 29 августа 2025Россия

В России определили продолжительность учебного дня

Уроки в школах должны начинаться не ранее 8:00 и завершаться до 19:00
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Уроки в школах и других учебных заведениях должны начинаться не ранее 8:00 и завершаться не позднее 19:00. Продолжительность учебного дня определило Минпросвещения России, с документом ознакомилось РИА Новости.

Кроме того, для учеников пятых и девятых классов, а также учащихся с ограниченными возможностями здоровья, занятия должны проводиться в первую смену.

«Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов», — подчеркнул начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в ряде российских школ в пилотном режиме введут оценки за поведение. Речь шла об образовательных организациях в Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях, а также Чечне, Мордовии и Луганской народной республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае рассказали о неожиданном подарке Путина Пекину

    Посол России рассказал о росте товарооборота с Китаем

    В Европе задумались о создании буферной зоны на Украине

    В Киевской области сожгли немецкий самоходку

    41-летняя звезда Comedy Woman похвасталась прессом в откровенном наряде

    Определена неожиданная причина развития инфаркта

    Глава МИД Турции обсудил с Рубио вопрос гарантий безопасности для Украины

    В России определили продолжительность учебного дня

    Премьер правительства хуситов погиб при израильском авиаударе

    Ученые случайно скрестили русскую и американскую рыбу и получили хищника нового типа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости