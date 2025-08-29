В России определили продолжительность учебного дня

Уроки в школах должны начинаться не ранее 8:00 и завершаться до 19:00

Уроки в школах и других учебных заведениях должны начинаться не ранее 8:00 и завершаться не позднее 19:00. Продолжительность учебного дня определило Минпросвещения России, с документом ознакомилось РИА Новости.

Кроме того, для учеников пятых и девятых классов, а также учащихся с ограниченными возможностями здоровья, занятия должны проводиться в первую смену.

«Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов», — подчеркнул начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в ряде российских школ в пилотном режиме введут оценки за поведение. Речь шла об образовательных организациях в Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях, а также Чечне, Мордовии и Луганской народной республике.