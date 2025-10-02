Мошенники начали обманывать россиян с помощью цифровых копий умерших людей

Роскачество: Мошенники создают цифровые копии умерших людей в своих целях

Мошенники с помощью нейросетей начали создавать цифровые копии умерших и использовать их в своих целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр цифровой экспертизы Роскачества.

Эксперты рассказали, что цифровые копии умерших создаются на основе нейросетевых алгоритмов. После этого злоумышленники используют их в своих целях.

«Изначально подобные разработки создавались в терапевтических целях, чтобы помочь людям в преодолении тяжелой утраты через символическое "общение" с цифровой проекцией умершего», — отметили специалисты.

В Роскачестве добавили, что цифровые копии могут рекомендовать россиянам покупку товаров или услуг, а также просить у них финансовую помощь.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему с голосовым подтверждением паспорта. Об этом предупредили в МВД.