В МВД раскрыли новую схему обмана россиян мошенниками

Мошенники придумали новую схему с голосовым подтверждением паспорта

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Об этом со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщает РИА Новости.

По данным МВД, новый способ получить данные — подтверждения номера паспорта голосом. Силовики напомнили, что первая атака на жертву потенциальной аферы всегда ложная и служит для психологического слома, чтобы дальше человеком было проще манипулировать.

По данным полиции, по данной схеме провели пенсионера из Москвы, с которым связались от лица ЕМИАС. Второй звонок от якобы Госуслуг сообщил о взломе аккаунта. В МВД напомнили, что процедуры подтверждения номера паспорта голосом нет.

