16:25, 1 октября 2025Силовые структуры

В МВД раскрыли новую схему обмана россиян мошенниками

Мошенники придумали новую схему с голосовым подтверждением паспорта
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Об этом со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщает РИА Новости.

По данным МВД, новый способ получить данные — подтверждения номера паспорта голосом. Силовики напомнили, что первая атака на жертву потенциальной аферы всегда ложная и служит для психологического слома, чтобы дальше человеком было проще манипулировать.

По данным полиции, по данной схеме провели пенсионера из Москвы, с которым связались от лица ЕМИАС. Второй звонок от якобы Госуслуг сообщил о взломе аккаунта. В МВД напомнили, что процедуры подтверждения номера паспорта голосом нет.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян под видом военкоматов.

