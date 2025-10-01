Интернет и СМИ
10:38, 1 октября 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Мошенники стали обманывать россиян под видом военкоматов

Мошенники стали обманывать россиян под видом военкоматов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

В России участились случаи мошенничества, когда злоумышленники обманывают граждан под видом военкоматов, сообщил «Ленте.ру» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, россиянам по телефону говорят о срочной проверке или обновлении сведений якобы в связи с запуском Единого реестра электронных повесток.

«В процессе разговора собеседника просят назвать код из СМС, который, как утверждается, требуется для подтверждения личности. На самом деле этот код используется для входа в личный кабинет на портале "Госуслуги". (...) Особенно уязвимы в рамках этой схемы молодые граждане, в том числе студенты, которые получают звонки от лиц, представляющихся сотрудниками вузов или деканатов. В таких случаях мошенники утверждают, что действуют от имени военкомата и предлагают пройти "проверку данных" в связи с техническими сбоями», — подчеркнул профессор.

Он напомнил, что попытки неизвестных получить код подтверждения по телефону — явный признак мошенничества. Виноградов подчеркнул: чтобы снизить риски, стоит соблюдать осторожность при подобных звонках. Так, любые запросы, связанные с персональными данными, стоит лично перепроверять через официальные сервисы и контакты.

«Следует использовать дополнительные инструменты защиты, включая двухфакторную аутентификацию, подключение услуг операторов связи по фильтрации подозрительных вызовов, а также регулярную проверку активности в личных кабинетах на государственных платформах», — заключил Виноградов.

Ранее стало известно еще об одной мошеннической схеме, с помощью которой обманывают россиян, арендующих жилье. Одной из жертв уже стала медсестра, которая потеряла свыше 30 тысяч рублей.

Также набирает популярность схема с заменой ключей от домофона. Злоумышленники убеждают, что дверь можно будет открыть с помощью отправленного специального четырехзначного кода, который они просят назвать под предлогом регистрации в системе.

