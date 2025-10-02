Бывший СССР
На сбитых украинских дронах обнаружили польские камеры

РИА Новости: На сбитых под Купянском дронах ВСУ обнаружили польские камеры
Никита Хромин

Фото: Global Look Press

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оснащаются камерами польского производства. Об этом сообщил российский боец с позывным Чекист в беседе с РИА Новости.

«На тяжелых дронах типа "Баба-яга" ставятся комплексы камер польского производства, мы их обнаружили на сбитых БПЛА [беспилотных летательных аппаратах] под Купянском. Это Gimbal ORB-80.3», — поделился боец.

Отмечается, что это небольшая двухосевая камера производства Iridex Robotics, способная распознавать и отслеживать объекты.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией.

