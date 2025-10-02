На Украине пожаловались на точность российских ракетных ударов

FT: Ракеты ВС России успешно преодолевают украинскую систему ПВО

Ракеты Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) начали успешно преодолевать украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом, ссылаясь на украинские источники, пишет Financial Times.

«По словам действующих и бывших украинских чиновников, этим летом от ракетных ударов серьезно пострадали как минимум четыре завода по производству беспилотников в Киеве и его окрестностях», — пишет издание.

Отмечается, что 28 августа был нанесен удар по заводу, который производит турецкие беспилотники Bayrakta. Две ракеты, по информации издания, попали в офисы по разработке и производству компонентов для БПЛА.

Военный корреспондент Александр Коц публиковал кадры удара по заводу. По словам Коца, на заводе производятся как разведывательные, так и ударные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ).