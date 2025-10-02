Бывший СССР
На Украине пожаловались на точность российских ракетных ударов

FT: Ракеты ВС России успешно преодолевают украинскую систему ПВО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ракеты Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) начали успешно преодолевать украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом, ссылаясь на украинские источники, пишет Financial Times.

«По словам действующих и бывших украинских чиновников, этим летом от ракетных ударов серьезно пострадали как минимум четыре завода по производству беспилотников в Киеве и его окрестностях», — пишет издание.

Отмечается, что 28 августа был нанесен удар по заводу, который производит турецкие беспилотники Bayrakta. Две ракеты, по информации издания, попали в офисы по разработке и производству компонентов для БПЛА.

Военный корреспондент Александр Коц публиковал кадры удара по заводу. По словам Коца, на заводе производятся как разведывательные, так и ударные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

