На Западе прокомментировали ответ Путина на слова Трампа о «бумажном тигре»

Reuters: Путин раскритиковал Трампа в ответ на сравнение РФ с бумажным тигром

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» обрушился с критикой на главу США Дональда Трампа, сравнившего Москву с «бумажным тигром». Об этом пишет агентство Reuters.

Путин отметил, что Россия, якобы являясь «бумажным тигром», продолжает наступление и чувствует себя уверенно, говорится в статье. В связи с этим он задался вопросом, что тогда представляет собой НАТО.

Ранее Путин заявил, что Россия уже много лет противостоит не только украинской армии, но и всему блоку НАТО. «Ну идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром. А там, видите, все происходит по-другому», — сказал он.