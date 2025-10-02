На Западе заметили влияние СВО на иракские Т-90

Army Recognition: Иракские танки Т-90 получили защиту от дронов по опыту СВО

Иракские танки Т-90С начали оснащать «мангалами» для защиты от дронов, которые активно применяют в ходе спецоперации (СВО) на Украине. Влияние опыта боевых действий на танки Ирака заметило западное издание Army Recognition.

Минобороны Ирака сообщило, что Т-90С 5-го танкового батальона 35-й бригады оснастили массивными конструкциями, которые прикрывают верхнюю полусферу башни. Также танки получили дополнительные элементы динамической защиты 4С24 в тканевых мешках. Ими прикрыли борт корпуса.

Как пишет издание, модульный пакет можно быстро установить на танк в бригадных мастерских. Это позволит обеспечить защиту техники до массового внедрения более эффективных систем обороны вроде комплексов активной защиты.

«Ирак закрепляет уроки военного времени на уровне батальона, повторяя практику, наблюдаемую на Украине», — говорится в материале.

В сентябре заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» Дмитрий Калениченко сообщил, что компания «Рособоронэкспорт» за 25 лет поставила по экспортным контрактам 1,3 тысячи танков Т-90 различных модификаций.