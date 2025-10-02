Мир
НАТО предостерегли от ударов по российским самолетам

Экс-главком НАТО Паломеро предостерег альянс от ударов по российским самолетам
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывший верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Жан-Поль Паломеро предостерег Североатлантический альянс от ударов по российским самолетам. Об этом он заявил в интервью изданию Newsweek.

«НАТО должно быть готово действовать, но не реагировать слишком остро», — сказал он. По его словам, хотя альянс должен «показать свою силу», в том числе быстро поднимая истребители в воздух при любом нарушении воздушного пространства, он не должен атаковать самолеты.

Паломеро подчеркнул, что самая большая проблема для НАТО — сохранять самообладание.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, что альянс может сбивать российские самолеты, которые якобы угрожают гражданской инфраструктуре или населению. «Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?», — ответил Песков.

