В Кремле ответили на слова генсека НАТО российских самолетах

Песков: Россия поступит как суверенная страна при сбитии объектов в ее воздухе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, что альянс может сбивать российские самолеты, которые якобы угрожают гражданской инфраструктуре или населению. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Песков ответил на вопрос журналистов, как отреагирует Москва, если кто-то собьет объекты в российском воздушном пространстве. «Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?» — сказал представитель Кремля.

Ранее Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению. До этого сообщалось, что решение сбивать объекты, нарушившие воздушное пространство Эстонии, будет принято не Таллином.

