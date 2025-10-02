Названы дата и место прощания с главредом «Вечерней Москвы»

Прощание с главредом газеты «Вечерняя Москва» Куприяновым пройдет 5 октября

Названы дата и место прощания с главным редактором газеты «Вечерняя Москва» Александром Куприяновым. Об этом издание сообщило на своем сайте.

Прощание пройдет в воскресенье, 5 октября, в 11:00 по московскому времени в большом зале похоронного дома «Троекурово» на западе Москвы. Уточняется, что здание расположено по адресу улица Рябиновая, дом 24, строение 1.

О том, то Куприянова не стало, сообщалось ранее 2 октября. Причина смерти журналиста неизвестна.

Куприянов родился в 1951 году. Журналистикой он начал заниматься в 1972-м. Он работал в таких изданиях, как «Комсомольская правда», «Известия» и «Российская газета». С 2011 года Куприянов занимал пост главного редактора газеты «Вечерняя Москва». Журналист становился лауреатом нескольких профессиональных премий, в том числе «Золотое перо России» и «Медиаменеджер России».