10:22, 2 октября 2025

Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Куприянов скончался на 75-м году жизни
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Известный российский журналист, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов умер на 75-м году жизни. Об этом сообщается на сайте издания.

Куприянов скончался 2 октября. Причина смерти журналиста не называется.

«Это невосполнимая утрата для коллектива "Вечерней Москвы". Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Куприянов был награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу. Также за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность он был признан заслуженным работником культуры России.

Куприянов родился в 1951 году. В 1972 году он окончил Хабаровский государственный педагогический университет по специальности учителя русского языка и литературы и в том же году пришел в журналистику. Работал в «Комсомольской правде», «Известиях», «Российской газете». Пост главного редактора «Вечерней Москвы» журналист занимал с 2011 года.

.
