08:44, 2 октября 2025Экономика

Продажи смартфонов в России рухнули

«Известия»: Продажи смартфонов в России в третьем квартале упали на 25 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

По итогам третьего квартала продажи смартфонов в России в натуральном выражении сократились на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в денежном — на 25 процентов. Об этом со ссылкой на крупнейших продавцов электроники пишут «Известия».

Без учета второго квартала 2022 года, где снижение продаж было связано с не зависящими от рынка обстоятельствами, нынешний спад оказался рекордным.

Падение коснулось всех сегментов рынка, за исключением новинок. Средний чек на устройство снижается даже без учета инфляции, что означает переход граждан к режиму экономии и более рациональному потреблению. Спрос смещается в сторону дешевых китайских брендов, и как минимум до конца года ретейлеры не ждут улучшения ситуации.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что те, кто раньше покупал гаджеты за 100 тысяч рублей, уходят к устройствам за 50 тысяч рублей. При этом третий квартал традиционно является сезоном новинок, но в этом году правило не сработало.

По его мнению, за последние два года новые смартфоны приобрели все те, кто хотел и мог себе это позволить. «Теперь у них нет ни денег, ни потребности в покупке высокобюджетных аппаратов», — констатировал эксперт.

Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов предположил, что падение рынка смартфонов стало частью более широкого тренда — спрос сокращается на товары длительного пользования в целом. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что причин для изменения тенденции нет, потому что на фоне проблем с финансами покупатели перераспределяют расходы.

Ранее сообщалось, что в августе продажи смартфонов упали на 29 процентов в штуках и 26 процентов в денежном выражении, то есть роста спроса перед 1 сентября, что наблюдалось в прошлые годы, не случилось.

