«Ведомости»: Продажи смартфонов в России неожиданно упали перед 1 сентября

В августе 2025 года на крупнейших российских маркетплейсах куплено всего 445,6 тысячи смартфонов и 81,1 тысячи планшетов на сумму 11,7 и 1,2 миллиарда рублей соответственно. Об этом со ссылкой на данные платформы для аналитики продаж на маркетплейсах Mpstats пишут «Ведомости».

В совокупности падение по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 29 процентов в штуках и 26 процентов в денежном выражении, что стало неожиданностью для экспертов. В прошлые годы к 1 сентября россияне активно приобретали электронику.

Представитель «Марвел-дистрибуции» подтвердил, что спрос на телефоны и планшеты во время подготовки к учебному году растет не так сильно. Аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов предположил, что на закупки повлияли высокие ставки по кредитам, что сделало технику недоступной для многих семей, а рассрочка маркетплейсов проблему не решает.

В качестве планшета для школы чаще всего выбор падает на устройства таких брендов, как Redmi, Xiaomi, Honor и Huawei стоимостью от 20 до 30 тысяч рублей. В категории смартфонов лидируют недорогие модели тех же производителей, стоимость которых составляет от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские производители электроники обратились в Минпромторг с просьбой ввести новые ограничения на приобретение зарубежных смартфонов, планшетов и ноутбуков в рамках системы госзакупок. Они жалуются, что утвержденные условия не позволяют им на равных конкурировать с зарубежными компаниями, потому что отечественная продукция не пользуется спросом у физических лиц, а госпредприятия и ведомства придумали много способов для обхода правил закупок.