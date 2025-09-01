Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:56, 1 сентября 2025Экономика

Продажи смартфонов в России неожиданно упали

«Ведомости»: Продажи смартфонов в России неожиданно упали перед 1 сентября
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В августе 2025 года на крупнейших российских маркетплейсах куплено всего 445,6 тысячи смартфонов и 81,1 тысячи планшетов на сумму 11,7 и 1,2 миллиарда рублей соответственно. Об этом со ссылкой на данные платформы для аналитики продаж на маркетплейсах Mpstats пишут «Ведомости».

В совокупности падение по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 29 процентов в штуках и 26 процентов в денежном выражении, что стало неожиданностью для экспертов. В прошлые годы к 1 сентября россияне активно приобретали электронику.

Представитель «Марвел-дистрибуции» подтвердил, что спрос на телефоны и планшеты во время подготовки к учебному году растет не так сильно. Аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов предположил, что на закупки повлияли высокие ставки по кредитам, что сделало технику недоступной для многих семей, а рассрочка маркетплейсов проблему не решает.

В качестве планшета для школы чаще всего выбор падает на устройства таких брендов, как Redmi, Xiaomi, Honor и Huawei стоимостью от 20 до 30 тысяч рублей. В категории смартфонов лидируют недорогие модели тех же производителей, стоимость которых составляет от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские производители электроники обратились в Минпромторг с просьбой ввести новые ограничения на приобретение зарубежных смартфонов, планшетов и ноутбуков в рамках системы госзакупок. Они жалуются, что утвержденные условия не позволяют им на равных конкурировать с зарубежными компаниями, потому что отечественная продукция не пользуется спросом у физических лиц, а госпредприятия и ведомства придумали много способов для обхода правил закупок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Федерации альпинизма России заявили, что застрявшую на пике Победы Наговицину могли спасти. Что для этого нужно было сделать?

    Россиянину изуродовали лицо и проломили череп

    Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией

    Носить мусульманские головные уборы запретили в школах еще одного российского города

    Тина Канделаки вышла в свет с часами за миллионы рублей

    Продажи смартфонов в России неожиданно упали

    Палитру цветов российского «Оберега-СН» расширили

    Российский ветеран СВО пришел в банк и узнал о своей смерти

    «Байер» уволил главного тренера спустя три матча после назначения

    Путин рассказал об обгоняющих среднемировые темпах роста экономики стран ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости