РИА Новости: Реформа ВСУ нужна Сырскому для увеличения числа офицеров

Реформа Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужна главнокомандующему Александру Сырскому для того, чтобы увеличить число офицеров — полковников и генералов, — чтобы они могли отсиживаться в тылу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«Мы пришли к выводу, что эта реформа необходима Сырскому исключительно для увеличения количества полковничьих и генеральских должностей», — рассказал собеседник агентства.

Изначально утверждалось, что эта реформа нужна для того, чтобы один армейский корпус вел боевые действия на определенном участке фронта, однако такой подход реализован не был. Личный состав ВСУ до сих пор «тасуют», оглядываясь на изменения характера боевых действий.

Уточняется, что командующие корпусов при этом находятся в тылу и не участвуют в конфликте напрямую.

Ранее Сырский назвал сложной ситуацию на фронте для ВСУ.