Сырский назвал сложной ситуацию на фронте для ВСУ

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский, передает ТАСС.

«Что касается общей ситуации на фронте, она остается сложной», — заявил украинский главком.

Он добавил, что наиболее активные боевые столкновения проходят на красноармейском, добропольском, лиманском и новопавловском направлениях.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ создадут в своей структуре новый отдельный род войск — беспилотные силы противовоздушной обороны (ПВО).