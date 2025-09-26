Бывший СССР
Сырский назвал сложной ситуацию на фронте для ВСУ

Главком ВСУ Сырский: Ситуация на фронте остается сложной
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский, передает ТАСС.

«Что касается общей ситуации на фронте, она остается сложной», — заявил украинский главком.

Он добавил, что наиболее активные боевые столкновения проходят на красноармейском, добропольском, лиманском и новопавловском направлениях.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ создадут в своей структуре новый отдельный род войск — беспилотные силы противовоздушной обороны (ПВО).

