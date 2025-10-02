Наука и техника
2 октября 2025

Обнаружена связь между местом жительства и риском болезни Паркинсона

Neurology: Высокие концентрации TCE в воздухе повышают риск болезни Паркинсона
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Art_Photo / Shutterstock / Fotodom  

Длительное воздействие на организм трихлорэтилена (TCE) — промышленного растворителя, используемого при обезжиривании металлов и химчистке, — может повышать риск развития болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые Барроуовского неврологического института, опубликовавшие результаты крупного исследования в журнале Neurology.

Анализ данных Medicare охватил более 220 тысяч пациентов старше 67 лет, у которых впервые диагностировали болезнь Паркинсона, и свыше миллиона человек без заболевания. Используя данные Агентства по охране окружающей среды США, исследователи сопоставили уровень TCE в воздухе по месту жительства с риском болезни.

Оказалось, что люди, проживавшие в районах с наибольшим уровнем загрязнения, имели примерно на 10 процентов больший риск развития болезни Паркинсона по сравнению с жителями менее загрязненных территорий. Особенно высокие концентрации растворителя выявлены рядом с крупными производственными объектами.

Ученые подчеркивают, что связь носит ассоциативный характер и не доказывает прямую причинность. Тем не менее масштабы загрязнения и число потенциально подверженных людей делают проблему серьезной для общественного здравоохранения.

Ранее ученые выяснили, что участие в театральных постановках помогает людям с болезнью Паркинсона улучшить эмоциональное состояние.

