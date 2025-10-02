Бывший СССР
Павел Дуров провел переговоры с постсоветским президентом

Павел Дуров встретился с президентом Казахстана Токаевым в Астане
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в столице республики — Астане. Об их встрече во время международного технологического форума Digital Bridge 2025 сообщает пресс-служба казахстанского лидера в своем Telegram-канале.

Токаев и Дуров обсудили вопросы сотрудничества в сферах кибербезопасности, образования и искусственного интеллекта. «Президент высоко оценил деятельность Telegram по поддержке в развитии цифровой повестки Казахстана», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время форума в Казахстане Павел Дуров также анонсировал открытие ИИ-лаборатории и суперкомпьютерный кластер в постсоветской стране.

До этого Павел Дуров во время визита в Казахстан посетил частную школу IQanat High School. Там он рассказал ученикам о своих детских шалостях.

