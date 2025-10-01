Павел Дуров посетил частную школу и рассказал о своих детских шалостях

Основатель Telegram Павел Дуров посетил частную школу в Казахстане

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане и во время визита рассказал о своих детских шалостях. Об этом сообщается в Telegram-канале учебного заведения.

«Исторический день в IQanat! В нашу школу к сельским детям приехал попечитель IQanat и основатель Telegram Павел Дуров», — говорится в заявлении.

Уточняется, что предприниматель прогулялся по кампусу школы, а также поговорил с учениками. «Он поделился историями о первых шагах в программировании, о том, как шкодничал в школе, рассказал о будущем искусственного интеллекта и отметил, что именно биотехнологии станут одним из главных трендов будущего», — раскрыли подробности визита Дурова представители учебного заведения.

Основатель Telegram присоединился к сообществу попечителей IQanat в 2024 году. Отмечается, что предприниматель передал школе более 350 тысяч долларов (примерно 28,8 миллиона рублей).

Ранее Дуров, 15 лет назад ставший донором спермы, высказался о количестве своих биологических детей. По словам предпринимателя, он начал получать многочисленные сообщения от людей, представляющихся его детьми.